सीकर जिला म्युल बैंक अकाउंट के मामले में सातवें स्थान पर, साइबर ठगों ने आमजन के करोड़ों रुपए ठगे

सीकर. गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से किराए पर बैंक खाते ( म्युल अकाउंट) लेकर आमजन से की जा रही साइबर ठगी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। शेखावाटी में म्युल बैंक अकाउंट किराए पर लेकर साइबर अपराध कर भोले-भाले लोगों से करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। यहां पर साइबर ठग, बदमाश, सट्टा, यूएसडिटी, ऑनलाइन सट्टा, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की अवैध राशि किराए पर खाते लेकर इनके जरिए ब्लैकमनी विदेश भेजी जा रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा म्युल बैंक अकाउंट जयपुर कमिश्नरेट में 26710 बैंक खाते, जोधपुर कमिश्नरेट में 11410 और तीसरे नंबर पर अलवर जिले 10430, सीकर जिला 5104 खातों के साथ सातवें स्थान पर, नागौर जिला 4157 म्युल खातों के साथ आठवें, झुंझुनूं जिला 4010 म्युल खातों के साथ नौवें, और चूरू 1726 म्युल अकाउंट के साथ 18वें स्थान पर है। वहीं सबसे कम म्युल अकाउंट कोटा ग्रामीण में 36 मिले हैं, जहां सबसे कम साइबर ठगी हुई है।