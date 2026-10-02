Asian Games 2026: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भारत को दिलाया पदक, गोल्ड पर लगाया पंच

अंतिम राउंड में किम ने काउंटर-पंचिंग जारी रखी और डक, बॉब तथा वीव तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि अंकुश ने चारों जजों के स्कोरकार्ड पर अपनी बढ़त बनाए रखी। किम ने कुछ अच्छे मुक्के और एक तेज बाएं अपरकट लगाए, लेकिन उनकी डिफेंस कमजोर रही और अंकुश ने शरीर पर भी कई प्रहार किए। राउंड समाप्त होने पर अंकुश को विजेता घोषित किया गया। एशियन गेम्स 2026 में भारत का यह 74वां पदक है, जिसमें 14 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं।