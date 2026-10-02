Asian Games 2026: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भारत को दिलाया पदक, गोल्ड पर लगाया पंच

भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघाल। (File Photo- IANS)
Ankush Panghal win Gold medal 2026: भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघाल ने दक्षिण कोरिया के किम मिन-सेओंग को पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में 4-0 से हराया और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ बॉक्सिंग में भारतीय अभियान का शानदार समापन हुआ। वह 2018 में अमित पंघाल के बाद एशियन गेम्स बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने।
भारतीय बॉक्सर अंकुश ने मुकाबले की शुरुआत अच्छी की और किम के शरीर पर कुछ राइट हुक लगाए। दक्षिण कोरियाई मुक्केबाज किम मिन-सेओंग दूरी बनाए रखने और जवाबी मुक्के लगाने की कोशिश करते रहे, जबकि अंकुश लगातार आक्रामक बने रहे। भारतीय मुक्केबाज ने कुछ अपरकट भी लगाए और किम को मिली चेतावनी के कारण अंकुश को फायदा हुआ। अंकुश के मुक्कों में काफी ताकत दिखी। प्रतिद्वंद्वी की देर से वापसी के बावजूद उन्होंने पहला राउंड 4-1 से अपने नाम किया।
दूसरे राउंड में भी अंकुश ने आक्रामक रणनीति जारी रखी। उन्होंने तेज 1-2 कॉम्बिनेशन लगाए और रिंग में शानदार फुटवर्क दिखाया। दोनों मुक्केबाजों ने शरीर पर प्रहार किए और दोनों की रक्षात्मक तकनीक में कुछ कमजोरियां दिखाई दीं। अंकुश के काउंटर-पंच उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए रहे। राउंड के अंत में मुकाबला काफी आक्रामक हो गया, लेकिन अंकुश ने यह राउंड भी 5-0 से जीता। चार जजों के स्कोर के अनुसार वह 20-17 से आगे थे।
अंतिम राउंड में किम ने काउंटर-पंचिंग जारी रखी और डक, बॉब तथा वीव तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि अंकुश ने चारों जजों के स्कोरकार्ड पर अपनी बढ़त बनाए रखी। किम ने कुछ अच्छे मुक्के और एक तेज बाएं अपरकट लगाए, लेकिन उनकी डिफेंस कमजोर रही और अंकुश ने शरीर पर भी कई प्रहार किए। राउंड समाप्त होने पर अंकुश को विजेता घोषित किया गया। एशियन गेम्स 2026 में भारत का यह 74वां पदक है, जिसमें 14 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं।
इससे पहले भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा ने भी शुक्रवार को महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की चेन निएन-चेन को हराकर भारत के लिए दूसरा मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता। परवीन ने 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से स्वर्ण पदक हासिल किया। 2022 एशियाई खेलों में डोपिंग संबंधी वेयरअबाउट्स नियम के उल्लंघन के कारण अपना कांस्य पदक गंवाने के बाद पूर्व विश्व चैंपियन के खिलाफ गोल्ड जीतना परवीन के लिए महत्वपूर्ण वापसी के रूप में देखा जा रहा है।
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