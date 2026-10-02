2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

Asian Games 2026: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भारत को दिलाया पदक, गोल्ड पर लगाया पंच

एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में आया एक और पदक। बॉक्सिंग में पुरुषों के 80 किग्रा भारवर्ग में अंकुश ने गोल्ड मेडल जीता। पढ़े पूरी रिपोर्ट
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2026

India's Ankush Panghal

भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघाल। (File Photo- IANS)

Ankush Panghal win Gold medal 2026: भारतीय बॉक्सर अंकुश पंघाल ने दक्षिण कोरिया के किम मिन-सेओंग को पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में 4-0 से हराया और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ बॉक्सिंग में भारतीय अभियान का शानदार समापन हुआ। वह 2018 में अमित पंघाल के बाद एशियन गेम्स बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने।

अंकुश ने शुरुआत से बनाए रखा दबदबा

भारतीय बॉक्सर अंकुश ने मुकाबले की शुरुआत अच्छी की और किम के शरीर पर कुछ राइट हुक लगाए। दक्षिण कोरियाई मुक्केबाज किम मिन-सेओंग दूरी बनाए रखने और जवाबी मुक्के लगाने की कोशिश करते रहे, जबकि अंकुश लगातार आक्रामक बने रहे। भारतीय मुक्केबाज ने कुछ अपरकट भी लगाए और किम को मिली चेतावनी के कारण अंकुश को फायदा हुआ। अंकुश के मुक्कों में काफी ताकत दिखी। प्रतिद्वंद्वी की देर से वापसी के बावजूद उन्होंने पहला राउंड 4-1 से अपने नाम किया।

अंकुश ने दूसरा राउंड 5-0 से जीता

दूसरे राउंड में भी अंकुश ने आक्रामक रणनीति जारी रखी। उन्होंने तेज 1-2 कॉम्बिनेशन लगाए और रिंग में शानदार फुटवर्क दिखाया। दोनों मुक्केबाजों ने शरीर पर प्रहार किए और दोनों की रक्षात्मक तकनीक में कुछ कमजोरियां दिखाई दीं। अंकुश के काउंटर-पंच उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए रहे। राउंड के अंत में मुकाबला काफी आक्रामक हो गया, लेकिन अंकुश ने यह राउंड भी 5-0 से जीता। चार जजों के स्कोर के अनुसार वह 20-17 से आगे थे।

..और तीसरे राउंड में विजेता घोषित

अंतिम राउंड में किम ने काउंटर-पंचिंग जारी रखी और डक, बॉब तथा वीव तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि अंकुश ने चारों जजों के स्कोरकार्ड पर अपनी बढ़त बनाए रखी। किम ने कुछ अच्छे मुक्के और एक तेज बाएं अपरकट लगाए, लेकिन उनकी डिफेंस कमजोर रही और अंकुश ने शरीर पर भी कई प्रहार किए। राउंड समाप्त होने पर अंकुश को विजेता घोषित किया गया। एशियन गेम्स 2026 में भारत का यह 74वां पदक है, जिसमें 14 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं।

इससे पहले भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा ने भी शुक्रवार को महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की चेन निएन-चेन को हराकर भारत के लिए दूसरा मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता। परवीन ने 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से स्वर्ण पदक हासिल किया। 2022 एशियाई खेलों में डोपिंग संबंधी वेयरअबाउट्स नियम के उल्लंघन के कारण अपना कांस्य पदक गंवाने के बाद पूर्व विश्व चैंपियन के खिलाफ गोल्ड जीतना परवीन के लिए महत्वपूर्ण वापसी के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Updated on:

02 Oct 2026 03:44 pm

Published on:

02 Oct 2026 03:12 pm

Hindi News / Sports / Asian Games 2026: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भारत को दिलाया पदक, गोल्ड पर लगाया पंच

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Asian Games 2026: भारत बनाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच देखने नहीं जाएंगे मोहसिन नकवी

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए हार्दिक पंड्या क्यों हैं भारत की सबसे बड़ी जरूरत? सौरव गांगुली ने बताया कारण

Hardik Pandya 2027 World Cup
क्रिकेट

Asian Games में 15वां गोल्ड जीतकर भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, फ्रीस्टाइल कुश्ती में सुजीत ने किया कमाल

Sujeet Wins Gold Medal at Asian Games 2026
अन्य खेल

India vs Brazil: कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम से भिड़ेगी पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील, कप्तान मारक्विन्होस बोले- ‘भारत आकर खुश हूं’

India Football Team vs Brazil
फुटबॉल

अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान से भी पाकिस्तान का बुरा हाल, क्रिकेट टीम के गोल्ड से बदल सकती है Medal Table की तस्वीर

pakistan cricket team
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.