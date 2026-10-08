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खेल

दिवाली को होगा IND vs PAK मैच, ACC ने लगाई मुहर जानें पूरा शेड्यूल और डिटेल

अंडर-19 एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट ओमान में आयोजित किया जाएगा। कॉन्टिनेंट की शीर्ष टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2026

U-19 Asia Cup 2026

ओमान में होगा अंडर-19 एशिया कप 2026। (File Photo- IANS)

U-19 Asia Cup 2026: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 नवंबर से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारत की अंडर-19 टीम को ग्रुप-ए में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया की टीमें हैं। एशिया की आठ टीमें खिताब के लिए ओमान में मुकाबला करेंगी।

भारत-पाकिस्तान मुकाबला 8 नवंबर को

भारत की अंडर-19 टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 6 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी। अंडर-19 टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 8 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। भारत की अंडर-19 टीम तीसरा मुकाबला UAE से खेलेगी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे। आगामी अंडर-19 टूर्नामेंट 50 ओवर प्रारूप में खेला जाएगा।

एशिया कप अंडर-19 टूर्नामेंट का शेड्यूल

क्र.तारीखदिनसमय (GST)समय (IST)मैचग्राउंड
15 नवंबरगुरुवार9:00 AM10:30 AMश्रीलंका vs मलेशियाOCA Ground 2
25 नवंबरगुरुवार9:00 AM10:30 AMबांग्लादेश vs अफगानिस्तानOCA Ground 1
36 नवंबरशुक्रवार9:00 AM10:30 AMपाकिस्तान vs UAEOCA Ground 2
46 नवंबरशुक्रवार9:00 AM10:30 AMभारत vs नेपाल OCA Ground 1
57 नवंबरशनिवार9:00 AM10:30 AMअफगानिस्तान vs मलेशियाOCA Ground 2
67 नवंबरशनिवार9:00 AM10:30 AMश्रीलंका vs बांग्लादेशOCA Ground 1
78 नवंबररविवार9:00 AM10:30 AMUAE vs नेपाल OCA Ground 2
88 नवंबररविवार9:00 AM10:30 AMभारत vs पाकिस्तानOCA Ground 1
99 नवंबरसोमवार9:00 AM10:30 AMबांग्लादेश vs मलेशियाOCA Ground 2
109 नवंबरसोमवार9:00 AM10:30 AMश्रीलंका vs अफगानिस्तान OCA Ground 1
1110 नवंबरमंगलवार9:00 AM10:30 AMभारत vs UAE OCA Ground 2
1210 नवंबरमंगलवार9:00 AM10:30 AMपाकिस्तान vs नेपालOCA Ground 1
1312 नवंबरगुरुवारसेमीफाइनल 1: A1 vs B2OCA Ground 2
1412 नवंबरगुरुवारसेमीफाइनल 2: B1 vs A2OCA Ground 1
1514 नवंबरशनिवारFINALOCA Ground 2

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Cricket News

Updated on:

08 Oct 2026 02:32 pm

Published on:

08 Oct 2026 01:36 pm

Hindi News / Sports / दिवाली को होगा IND vs PAK मैच, ACC ने लगाई मुहर जानें पूरा शेड्यूल और डिटेल

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