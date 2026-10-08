दिवाली को होगा IND vs PAK मैच, ACC ने लगाई मुहर जानें पूरा शेड्यूल और डिटेल

ओमान में होगा अंडर-19 एशिया कप 2026। (File Photo- IANS)
U-19 Asia Cup 2026: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 5 नवंबर से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। भारत की अंडर-19 टीम को ग्रुप-ए में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया की टीमें हैं। एशिया की आठ टीमें खिताब के लिए ओमान में मुकाबला करेंगी।
भारत की अंडर-19 टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 6 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी। अंडर-19 टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 8 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। भारत की अंडर-19 टीम तीसरा मुकाबला UAE से खेलेगी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे। आगामी अंडर-19 टूर्नामेंट 50 ओवर प्रारूप में खेला जाएगा।
|क्र.
|तारीख
|दिन
|समय (GST)
|समय (IST)
|मैच
|ग्राउंड
|1
|5 नवंबर
|गुरुवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|श्रीलंका vs मलेशिया
|OCA Ground 2
|2
|5 नवंबर
|गुरुवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|बांग्लादेश vs अफगानिस्तान
|OCA Ground 1
|3
|6 नवंबर
|शुक्रवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|पाकिस्तान vs UAE
|OCA Ground 2
|4
|6 नवंबर
|शुक्रवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|भारत vs नेपाल
|OCA Ground 1
|5
|7 नवंबर
|शनिवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|अफगानिस्तान vs मलेशिया
|OCA Ground 2
|6
|7 नवंबर
|शनिवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|श्रीलंका vs बांग्लादेश
|OCA Ground 1
|7
|8 नवंबर
|रविवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|UAE vs नेपाल
|OCA Ground 2
|8
|8 नवंबर
|रविवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|भारत vs पाकिस्तान
|OCA Ground 1
|9
|9 नवंबर
|सोमवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|बांग्लादेश vs मलेशिया
|OCA Ground 2
|10
|9 नवंबर
|सोमवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|श्रीलंका vs अफगानिस्तान
|OCA Ground 1
|11
|10 नवंबर
|मंगलवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|भारत vs UAE
|OCA Ground 2
|12
|10 नवंबर
|मंगलवार
|9:00 AM
|10:30 AM
|पाकिस्तान vs नेपाल
|OCA Ground 1
|13
|12 नवंबर
|गुरुवार
|—
|—
|सेमीफाइनल 1: A1 vs B2
|OCA Ground 2
|14
|12 नवंबर
|गुरुवार
|—
|—
|सेमीफाइनल 2: B1 vs A2
|OCA Ground 1
|15
|14 नवंबर
|शनिवार
|—
|—
|FINAL
|OCA Ground 2
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग