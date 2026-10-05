श्रीगंगानगर में 70 लाख की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, अनूपगढ़ में देनी थी डिलीवरी

पुलिस के अनुसार एएनटीएफ चौकी श्रीगंगानगर की टीम को नशे की तस्करी के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने समेजा पुलिस के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-911 (NH-911) पर गांव सलेमपुरा के नजदीक निगरानी शुरू की। इस दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसके कब्जे से 102 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त कर लिया।