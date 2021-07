कोरोना पर लगी पाबंदी से राहत, अब नियमित सुनवाई का दौर शुरू

Relief from the ban on Corona, now the period of regular hearing begins- श्रीगंगानगर के कोर्ट परिसर में फिर आई रौनक, वकीलों में चहल पहल