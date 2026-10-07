श्रीगंगानगर में छात्रा से बदसलूकी और मारपीट मामले में हॉस्टल संचालक दोषी करार, कोर्ट का बड़ा फैसला

मामला वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा जुलाई 2017 से श्रीगंगानगर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता के बयान के अनुसार, घटना के दिन डॉ. यादव उसे लक्ष्मीनगर स्थित पुराने भवन इंडियन एकेडमी में एसी चेक करवाने के बहाने ले गए। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद डॉ. यादव ने दरवाजा अंदर से बंद कर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर हॉस्टल पहुंची और अपनी सहेलियों को घटना की जानकारी दी।