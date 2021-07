अपात्र राज्य कर्मियों पर एफआईआर की घुड़की से जमा हो गए सवा दो करोड़

Two and a half crores accumulated due to the spurt of FIR on ineligible state workers- खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद राज्य कर्मियों ने किया था गेहूं का उठाव.