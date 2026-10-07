चाइना ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंची इगा स्विटेक, इवा जोविच को दी 6-1, 6-3 से मात

पोलैंड की खिलाड़ी ने मुकाबले पर शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और महज 1 घंटे 36 मिनट में जीत हासिल कर ली। पहले सेट में उन्होंने आक्रामक टेनिस का शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती पांच गेम लगातार अपने नाम किए। जोविच ने छठे गेम में दो सेट प्वाइंट बचाने के बाद अपना पहला गेम जीता। हालांकि, स्विटेक ने दबाव में अपना संयम नहीं खोया। अगले मौके में सेट अपने नाम कर लिया।