Tennis: चाइना ओपन में नहीं खेलेंगे वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर, चोट के कारण वापसी में देरी

China Open: इटली के 25 वर्षीय वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर चाइना ओपन 2026 में नहीं खेलेंगे। चोट के कारण पेशेवर टेनिस में उनकी वापसी में देरी हो रही है। जेनिक सिनर जुलाई में विंबलडन खिताब का बचाव करने के बाद से कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। घुटने की चोट की वजह से वह कई मास्टर्स टूर्नामेंट के साथ-साथ यूएस ओपन में भी नहीं खेल पाए थे।