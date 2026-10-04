China Open में फिर उलटफेर, एलिना रिबाकिना के बाद वर्ल्ड नंबर-2 आर्यना सबालेंका भी टूर्नामेंट से हुईं बाहर

वर्ल्ड रैंकिंग में करियर की अपनी सर्वश्रेष्ठ 34वीं रैंकिंग पर काबिज चेक रिपब्लिक की 20 वर्षीय खिलाड़ी निकोला बार्टुनकोवा ने आयर्ना सबालेंका के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया। बार्टुनकोवा ने मैच की शुरुआत सबालेंका की सर्विस तोड़कर की। इसके बाद छठे गेम में उन्होंने पांच ब्रेक प्वाइंट बचाए और 4-2 की बढ़त बरकरार रखी। अगले गेम में डबल ब्रेक की बढ़त हासिल करने के उनके तीन मौके जरूर चूक गए, लेकिन चेक खिलाड़ी ने अपनी अगली दोनों सर्विस गेम शून्य पर जीतकर पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।