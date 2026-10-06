CEC ज्ञानेश कुमार पर CPI नेता बिनॉय विश्वम का हमला, बोले- भ्रष्ट और तानाशाही अधिकारी; केरल विजिलेंस जांच का भी जिक्र

यह राजनीतिक विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब INDIA ब्लॉक के सांसद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने निर्वाचन सदन से करीब 100 मीटर दूर आकाशवाणी भवन के पास धरना दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने बैरिकेड पार कर चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष आकाशवाणी भवन के पास अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस को वहां प्रदर्शन से आपत्ति है तो पुलिस उन्हें किसी दूसरी जगह प्रदर्शन करने के लिए कह सकती है।