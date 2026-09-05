एक पल में थम गई 8 जिंदगियां: केरल में हाईवे किनारे खड़ी लॉरी से जा भिड़ी कार, तमिलनाडु के छात्रों की मौत

एक ही हादसे में आठ छात्रों की मौत ने उनके परिवारों को गहरा सदमा दिया है। स्थानीय स्तर पर भी इस घटना के बाद शोक का माहौल है। हादसे का शिकार हुई कार तमिलनाडु के मदुरै नंबर की बताई जा रही है। घटनास्थल से डिंडीगुल के पीएसएनए इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र का पहचान पत्र भी मिला है। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विश्व (20), सलेम; सूर्या (20), डिंडीगुल; संतोष (20), मदुरै; प्रसन्ना (मदुरै) और युवसंजीत (20), डिंडीगुल के रूप में हुई है।