Ground Report: अब 4 महीने नहीं थमेगा रास्ता, देवली-टोडारायसिंह के बीच बन रहा डेढ़ KM का आधुनिक पुल, जानें क्या है खास

इंटेक पंप हाउस के पास धर्मशाला के सामने प्रस्तावित ब्रिज में कुल 20 स्पान होंगे। इनमें 144 मीटर का एक मुख्य स्पान, 72-72 मीटर के दो तथा 25-25 मीटर के 17 स्पान शामिल हैं। पुल की ऊंचाई करीब 25 मीटर और चौड़ाई करीब 12 मीटर होगी। एक्स्ट्रा-डोज्ड पीएससी बॉक्स तकनीक में केबल आधारित संरचना पुल को विशिष्ट स्वरूप देगी। देवली की ओर 550 मीटर और टोडारायसिंह की ओर 250 मीटर एप्रोच रोड प्रस्तावित है। पुल के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े फुटपाथ और लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी।