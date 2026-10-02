Tonk News: बहड़ के जंगल में दोस्तों के साथ गया था युवक, 100 फीट गहरी खदान में समाया

टोंक। दोस्तों के साथ खदान क्षेत्र में घूमने और सेल्फी लेने गया युवक पलक झपकते ही मौत के मुंह में समा गया। निवाई क्षेत्र के बहड़ गांव के जंगल में गुरुवार शाम सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से युवक करीब 100 फीट गहरी पानी से भरी खदान में जा गिरा। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। सूचना के बाद बरोनी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रातभर शव बाहर नहीं निकाला जा सका। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान शिवाड़ निवासी विशाल चंदेल (19) पुत्र लालाराम खटीक के रूप में हुई है।