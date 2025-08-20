राजस्थान में यहां डीएपी खाद के लिए मारामारी, धक्का-मुक्की में एक किसान का टूटा हाथ, दो महिलाएं हुई बेहोश

किसानों ने नायब तहसीलदार व थानाधिकारी को बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में किसानों को पांच- छह घंटे लाइन लग कर डीएपी खाद का टोकन लेना पड़ रहा है तथा टोकन स्थल पर किसानों के लिए छाया व पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से किसान भूखे प्यासे डीएपी खाद के टोकन लेने के लिए केन्द्र खुलने के तीन घंटे पहले आकर पंक्ति में खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि खाद के टोकन देने के लिए किसान सेवा केन्द्र पर अतिरिक्त कार्मिक लगाकर टोकन देने के कांउटर बढाए जाए जिससे किसानों को तुरंत दस मिनट में खाद का टोकन मिल सके। किसानों ने किसान सेवा केन्द्र पर छाया, पानी तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था करने की भी मांग की।