1901 के बाद पहली बार! टोंक के 9 नवाबों का ‘शिजरा’ अब हिंदी में, खुलेंगे 7 पीढ़ियों के छिपे राज

याकूब अली खां ने बताया कि टोंक के नवाबों के खानदानों का शिजरा पहली बार असगर अली आबरू ने वर्ष 1901 में उर्दू भाषा में 'हदीका-ए-राजस्थान टॉक' नाम से प्रकाशित किया था। उस समय इसमें चार नवाबों के खानदानों का विवरण नवाब इब्राहीम अली खां के मध्य दौर तक ही उपलब्ध था। इसमें केवल दो पीढ़ियों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद नवाबों के अन्य वंशजों ने भी अपने-अपने खानदानों की वंशावली तैयार करवाई। इनमें कुछ शिजरे हस्तलिखित रूप में तैयार किए गए, जबकि कुछ को प्रकाशित भी कराया गया।