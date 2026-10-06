टोंक क्राइम: दूध बेचने घर से निकले राजूलाल की हत्या, कानों की मुरकियां गायब; स्कूली लड़कियों ने लहूलुहान हालत में देखा

घटना से नाराज ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। पहले मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन एक घंटे तक जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और परिजनों को सहायता देने की मांग की। बाद में प्रशासन की ओर से उन्हें 15 दिन में मामले का खुलासा करने और नियमानुसार सहायता का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन वहां से रवाना हुए। पुलिस के अनुसार, मृतक धाबाई की झोपड़ियां निवासी राजूलाल गुर्जर (40) पुत्र नेहनूलाल गुर्जर था।