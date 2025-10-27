दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा, फैन ने की ऐसी अजीबोगरीब हरकत

बता दें शरद मल्होत्रा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में 'प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग' के प्रिंस गोल्डी के किरदार से की। उसके बाद उनको ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ के सागरप्रताप सिंह का लीड रोल और ‘कसम तेरे प्यार की’ जैसे डेली सोप से घर-घर में पहचान मिली। इसके अलावा शरद ‘भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप’, ‘नागिन 5’ और ‘मुस्कान’ जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं। बता दें कि फिल्मों में भी उन्होंने हाथ आजमाया था। वो 'फ्रॉम सिडनी विद लव’ और ‘एक तेरा साथ’ जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, हालांकि, फिल्मों में उनको कोई खास पहचान नहीं मिली।