दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा, फैन ने की ऐसी अजीबोगरीब हरकत

Sharad Malhotra Fan Moment: ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ फेम टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरूआती दिनों से जुड़ा एक डरावना मोमेंट शेयर किया है. जब उनके फैन ने उन्हें खून से सना तौलिया भेजा था। इस घटना को याद कर आज भी एक्टर की रूह कांप जाती है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 27, 2025

Sharad Malhotra Fan Moment

शरद मल्होत्रा का डरावना खुलासा। (फोटो सोर्स: Sharad_Malhotra009)

Sharad Malhotra Fan Moment: ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ और ‘कसम तेरे प्यार की’ डेली शोज में नजर आ चुके जैसे टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा हाल ही में एक अपने एक इंटरव्यू में सनसनी खेज खुलासा किया है। उन्होंने एक्टिंग के अपने शुरू के दिनों से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक फैन ने उनको एक बार तौलिये पर खून से आई लव यू लिख कर भेजा था। आइये जानते हैं क्या था पूरा मामला?

तौलिये पर खून से लिखा था 'I Love You'

Zoom के साथ हुए इंटरव्यू में टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा ने बताया, “जब मैं अपना पहला शो कर रहा था, उस दौरान मेरे घर के एड्रेस पर एक फैन का गिफ्ट पार्सल मेरे घर आया। मैं रात को शूट खत्म करके लौटा और सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैकेट दिया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक तौलिया था जिस पर ‘I Love You’ या ‘I Heart You’ लाल रंग में लिखा हुआ था। उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। वो रंग देखकर मुझे लगा कि ये पेंट नहीं है।"

इसके आगे उन्होंने बताया कि, उसके अगले दिन मेरे फेसबुक पर ठीक वैसा ही एक और मैसेज मिला जिससे मेरा अनुमान सच साबित हो गया।' उन्होंने बताया, “मुझे फेसबुक पर जो मैसेज मिला, उसमें लिखा था, ‘कैसा लगा मेरे खून का Sacrifice?’ इस मैसेज को पढ़कर मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया।”

शरद मल्होत्रा ने इस वाकये को अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, “मैं अपने फैंस से कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी मत करें। खून बहुत कीमती होता है। मैं अपने फैंस से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ऐसी हरकतें बेहद डरावनी होने के साथ-साथ और बेकार भी होती हैं।”

दिव्यांका त्रिपाठी के साथ 9 साल का रिलेशनशिप

खबरों के मुताबिक, एक वक्त था जब शरद मल्होत्रा, 'ये हैं मोहब्बतें' फेम दिव्यांका त्रिपाठी को डेट कर रहे थे। शरद और दिव्यांका का 9 साल का रिलेशनशिप था। उसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए। दिव्यांका के बाद उनका नाम पूजा बिष्ट के साथ जुड़ा और उनका ये रिश्ता भी बस 2 साल तक ही टिक पाया।

फिर साल 2019 में उन्होंने दिल्ली की रहने वाली और फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया से शादी कर ली। शादी के बाद ये अफवाहें भी आईं कि दोनों के रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही हैं, मगर 2023 में दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया, अब शरद और रिप्सी का रिश्ता अटूट बन चुका है।

टीवी सीरियल्स से मिली पहचान

बता दें शरद मल्होत्रा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में 'प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग' के प्रिंस गोल्डी के किरदार से की। उसके बाद उनको ‘बनूं मैं तेरी दुल्हन’ के सागरप्रताप सिंह का लीड रोल और ‘कसम तेरे प्यार की’ जैसे डेली सोप से घर-घर में पहचान मिली। इसके अलावा शरद ‘भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप’, ‘नागिन 5’ और ‘मुस्कान’ जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग कर चुके हैं। बता दें कि फिल्मों में भी उन्होंने हाथ आजमाया था। वो 'फ्रॉम सिडनी विद लव’ और ‘एक तेरा साथ’ जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, हालांकि, फिल्मों में उनको कोई खास पहचान नहीं मिली।

