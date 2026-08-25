रेलमगरा: मोहरसिंह को मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक गौरव सम्मान

रेलमगरा. मानव जन जागृति संस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक गौरव सम्मान-2026 सम्मान के लिए राज्य से प्राप्त 491 आवेदनों में से 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षक संघ रेस्टा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीलाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष एवं व्याख्याता मोहरसिंह सलावद का चयन किया गया है। इनको 6 सितंबर को चौमू जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।
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