उदयपुर : छोटा बच्चा जान के …17.5 किलो का विराज उठा रहा 52 किलो वजन, बनाया रेकॉर्ड

विराज ने 5 साल 11 माह की उम्र में 42 किलो डेडलिफ्ट, 10 किलो बेंच प्रेस और 25 किलो स्क्वाट कर रेकॉर्ड बनाया। इसके बाद उसने 47 किलो और अब 52 किलो तक डेडलिफ्ट पहुंचा दिया है। करीब 5 साल 6 माह की उम्र में पिता उसे लवकुश इंडोर स्टेडियम ले गए, जहां प्रशिक्षक ओमप्रकाश पटेल ने प्रशिक्षण शुरू कराया। शुरुआत हल्के वजन से हुई और धीरे-धीरे 20, 30 और 40 किलो तक भार बढ़ाया गया। विराज को वेट लिफ्टिंग का माहौल घर से ही मिला। पिता खुद वेट लिफ्टर रहे हैं। घर में रखे मेडल देखकर विराज भी इस खेल की ओर आकर्षित हुआ।