उदयपुर में किन्नर पायल बाई का आरोप- ड्राइवर ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, 50 लाख की रंगदारी मांगी

किन्नर समाज की गद्दीपति आरती किन्नर ने कहा कि वह सांवरिया सेठ के यहां से आई हैं। उन्होंने कहा कि पायल बाई काफी दिनों से परेशान हैं और उन्हें एक व्यक्ति की ओर से धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की शिकायत है। हम हिंदू किन्नर हैं और जन्म से हिंदू हैं। हम हिंदुओं से मांगते आ रहे हैं और इसी से अपना जीवनयापन करते हैं। समाज से मिलने वाली राशि का उपयोग अनाथ आश्रम और गौशाला में किया जाता है।