उदयपुर : एटीएम कार्ड बदलकर 1.35 लाख निकाले, जॉब संबंधी मैसेज भेजकर एक लाख ठग लिए

उदयपुर. गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक महिला ने दो युवकों के खिलाफ मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर नकदी निकालने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 14 निवासी भगवती पत्नी भैरुलाल आचार्य ने मामला दर्ज कराया। बताया कि वह और पुत्री वर्षा आचार्य 4 सितम्बर सुबह 9.30 बजे राजस्थान हॉस्पिटल के पास स्थित एटीएम से राशि निकालने गए थे। वर्षा ने 20 हजार रुपए निकाले और बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान 2 जने मिले, जिन्होंने स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा। आरोपी मदद के बहाने फिर से एटीएम में ले गए और वहां पर स्टेटमेंट निकालने के दौरान कार्ड बदल लिया और पासवर्ड देख लिए। अगले दिन बैंक की तरफ से मैसेज आया कि खाते से निरन्तर रुपए निकल रहे हैं। मां-बेटी बैंक गईं और खाता ब्लॉक करवाया। पता चला कि आरोपियों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1 लाख 35 हजार रुपए निकाल लिए।