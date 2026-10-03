3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : एटीएम कार्ड बदलकर 1.35 लाख निकाले, जॉब संबंधी मैसेज भेजकर एक लाख ठग लिए

साइबर ठगी के चार मामले सामने आए। गोवर्धनविलास क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर महिला के खाते से 1.35 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं जॉब संबंधी वॉट्सऐप लिंक के जरिए एक व्यक्ति से एक लाख रुपए ठगे गए। अंबामाता क्षेत्र में नेत्र जांच मशीन देने के नाम पर चिकित्सक से एक लाख रुपए की ठगी हुई। हिरणमगरी में गिफ्ट पार्सल के बहाने महिला से ओटीपी लेकर खाते से 1.24 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू की।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Oct 03, 2026

cyber crime

demo pic

उदयपुर. गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक महिला ने दो युवकों के खिलाफ मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर नकदी निकालने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 14 निवासी भगवती पत्नी भैरुलाल आचार्य ने मामला दर्ज कराया। बताया कि वह और पुत्री वर्षा आचार्य 4 सितम्बर सुबह 9.30 बजे राजस्थान हॉस्पिटल के पास स्थित एटीएम से राशि निकालने गए थे। वर्षा ने 20 हजार रुपए निकाले और बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान 2 जने मिले, जिन्होंने स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा। आरोपी मदद के बहाने फिर से एटीएम में ले गए और वहां पर स्टेटमेंट निकालने के दौरान कार्ड बदल लिया और पासवर्ड देख लिए। अगले दिन बैंक की तरफ से मैसेज आया कि खाते से निरन्तर रुपए निकल रहे हैं। मां-बेटी बैंक गईं और खाता ब्लॉक करवाया। पता चला कि आरोपियों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1 लाख 35 हजार रुपए निकाल लिए।

उधर, गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने वॉट्सऐप पर आए जॉब संबंधी लिंक से एक लाख रुपए ठगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि जैताणा झल्लारा हाल नेला निवासी धर्मेंन्द पुत्र मानजी पाटीदार ने मामला दर्ज कराया। बताया कि 10 सितम्बर को वॉट्सऐप पर अपना डॉट कॉम से जॉब के लिए मैसेज आया था। साथ ही लिंक भी आया, जिसे ओपन करने पर 95 हजार रुपए लिखा था। उसकी पत्नी ने 9500 रुपए समझकर 95000 रुपए का पेमेन्ट कर दिया, जो बाद में ध्यान से देखा तो 95000 का ट्रांजेक्शन हो गया। संबंधित नम्बर पर बात कर रुपए रिफंड करने के लिए कहा तो उसने रिफंड के लिए 5000 रुपए और जमा कराने को कहा। झांसे में आकर 5 हजार और भेजे, फिर भी आरोपी ने राशि रिफंड नहीं की।

नेत्र जांच मशीन देने के बहाने ऐंठे एक लाख

उदयपुर. अंबामाता थाना क्षेत्र में चिकित्सक से एक लाख की ठगी हो गई। पुलिस ने बताया कि फतहपुरा निवासी डॉ. प्रज्ञा गर्ग ने मामला दर्ज कराया। बताया कि वह एक नेत्र चिकित्सक है और हॉस्पिटल चलाती है। आंखों की जांच में कई तरह के उपकरण और मशीनों की जरूरत होती है। इसके लिए राकेश कौल नामक युवक ने सम्पर्क किया और खुद को नेत्र चिकित्सा उपकरण का सप्लायर बताया। बताया कि वह नई मशीनों के साथ पुरानी मशीनों की खरीद फरोख्त भी करता है। डॉ. प्रज्ञा को दो मशीनों की जरूरत थी, जिनकी कीमत 14 लाख 50 हजार रुपए तय हुई। आरोपी ने एक लाख रुपए एडवांस लिए और शेष राशि मशीनें आने पर देना बताया। एक लाख रुपए लेने के बाद आरोपी राकेश ने संपर्क तोड़ दिया।

गिफ्ट पार्सल के बहाने महिला से ठगे 1.24 लाख

उदयपुर.हिरणमगरी थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक महिला के खाते में सेंधमारी करते हुए 1.24 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि निजी कम्पनी में कार्यरत सेक्टर 3 निवासी पूनम घावरी ने मामला दर्ज कराया। बताया कि उसे गिफ्ट पार्सल मिलने का मेल प्राप्त हुआ। पार्सल पाने के लिए ओटीपी मांगा गया। ओटीपी की जानकारी देते ही खाते से पहले एक लाख और फिर 24 हजार रुपए निकल गए। ठगी का पता लगने पर साइबर पॉर्टल पर शिकायत करने के साथ ही हिरणमगरी थाने में केस दर्ज कराया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2026 06:43 pm

Published on:

03 Oct 2026 06:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर : एटीएम कार्ड बदलकर 1.35 लाख निकाले, जॉब संबंधी मैसेज भेजकर एक लाख ठग लिए

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Bribery Case: ‘ऊपर’ तक पहुंची थी रकम! 2 करोड़ के रिश्वत कांड में नया खुलासा; अब ASP का मोबाइल उगलेगा राज

Udaipur Bribery Case
उदयपुर

उदयपुर : पेड पार्किंग शुरू…एमबी अस्पताल में 5 साल बाद मुफ्त पार्किंग बंद, पर्ची कटने को लेकर विवाद

paid parking mb hospital
उदयपुर

Udaipur Crime: ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाने का खौफ, 11 दिन डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग दंपती से ऐंठे 40 लाख

Udaipur Cyber crime
उदयपुर

उदयपुर में अब मात्र ₹40 में एकलिंगजी के दर्शन: 34 हुई AC इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, यात्रियों और आय में बंपर उछाल

Udaipur AC e-bus service
उदयपुर

Udaipur: ट्रक ड्राइवर पिता ने कर्ज लेकर भेजा था कनाडा, बेटे ने रचा इतिहास; कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड

mahesh kumar beniwal
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.