Udaipur Bribery Case: ‘ऊपर’ तक पहुंची थी रकम! 2 करोड़ के रिश्वत कांड में नया खुलासा; अब ASP का मोबाइल उगलेगा राज

एसीबी की जांच में सामने आई रिकॉर्डिंग में दलाल सज्जन सिंह और पीड़ित निरंजन मोगरा की बातचीत है। दलाल कह रहा था कि 'तुम्हारे बारे में एएसपी साहब से बात हो गई है। दो करोड़ में से एक करोड़ रुपए तो ऊपर तक जाएगा। तुम तो जल्द से जल्द रुपए का बंदोबस्त करो।' इस रिकॉर्डिंग को लेकर एसीबी भी असमंजस में है। रिश्वत से जुड़ी रकम और किसके पास जानी थी, इसको लेकर जांच लम्बी हो गई है। अब तक एएसपी के मोबाइल से राज नहीं खुले हैं। अगर उसके मोबाइल से साक्ष्य निकल पाते हैं तो मामले में और भी जुड़े लोगों के नाम सामने आना संभव होगा।