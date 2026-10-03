RLP के 20 नेताओं-कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, राजस्थान सरकार पर साधा निशाना

बता दें कि नरसिंहपुरा-बारानी क्षेत्र में प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट के विरोध में महियांवाली टोल नाके पर नेशनल हाईवे-62 जाम करने के मामले में चूनावढ़ थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कचरा प्लांट हटाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों सहित 20 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ रास्ता रोकने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई मौके पर हुई वीडियोग्राफी के आधार पर की गई है। चूनावढ़ थाना सीआई संजय सिंह के अनुसार एफआईआर में संघर्ष समिति से जुड़े राकेश ज्याणी, मांझुवास निवासी विजयपाल सिंह, पप्पूखां, सतेंद्र सिंह, सुनील सहित 20 लोगों को नामजद किया गया है। इनके अलावा अन्य लोगों को भी मामले में शामिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदित रहे कि नरसिंहपुरा-बारानी क्षेत्र में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में ग्रामीण करीब पांच महीने से आंदोलन कर रहे है।