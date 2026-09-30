Rajasthan News: गड़बड़ी वाले पूर्व सरपंचों की राह में एनओसी का रोड़ा, चुनाव में फंस सकता है पेंच

श्रीगंगानगर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही गांवों में भावी सरपंचों की तलाश शुरू हो गई है। आरक्षण के हिसाब से दावेदार अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। वहीं, उन पूर्व सरपंचों और संभावित दावेदारों के लिए पुराने वित्तीय अनियमितता के मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिनके कार्यकाल में सरकारी राशि के गबन,अनियमित भुगतान या नियमों की अनदेखी के मामले जांच में सामने आए हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज और एनओसी की स्थिति ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण हो सकती है।