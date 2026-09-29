श्रीगंगानगर में 19 साल बाद बड़ा फैसला: मकान-दुकान का बदलेगा रिकॉर्ड, 60 से अधिक कॉलोनियां जांच के दायरे में

नगर परिषद सीमा में ग्रामीण क्षेत्र के नौ वार्ड भी शामिल हैं। इन वार्डों में 60 से अधिक प्राइवेट और पॉश कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। इन कॉलोनियों में बड़े ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आलीशान कोठियां मौजूद हैं। इसके बावजूद कई संपत्तियों से यूडी टैक्स की वसूली नहीं हो रही, जिससे नगर परिषद के राजस्व को नुकसान हो रहा है। पुराने प्रॉपर्टी सर्वे में इन इलाकों की कई संपत्तियां सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाई थीं। अब नए सिरे से होने वाले सर्वे में प्रत्येक मकान, दुकान, शोरूम और व्यावसायिक संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।