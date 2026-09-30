राजस्थान क्राइम: 9वीं की छात्रा को युवक ने प्रेम जाल में फंसाया फिर स्कूल से ही ले भागा, अब अदालत ने सुनाई सजा

इस मामले के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश हुए। अदालत ने आरोपी अबोहर की आर्यनगरी निवासी पंकज कुमार धानक को दोषी मानते हुए बीएनएस की धारा 137 में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 3-4 , धारा 5 एल-6 और धारा 5 एन-6 में बीस बीस साल कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना राशि 35 हजार रुपए पीड़िता को बतैार क्षतिपूर्ति भी दिए जाए।