श्रीगंगानगर में आधी रात भारी बवाल: कचरा प्लांट के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण, बेनीवाल की एंट्री के बाद थमा आंदोलन

श्रीगंगानगर के नरसिंहपुरा बारानी में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने रात में श्रीगंगानगर कूच किया। मंहियावाली टोल नाके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को रोका, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। देर रात करीब 2 बजे प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच तीसरे दौर की वार्ता में कचरा प्लांट के लिए वैकल्पिक जगह पर पुनर्विचार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया।

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