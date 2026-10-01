1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में आधी रात भारी बवाल: कचरा प्लांट के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण, बेनीवाल की एंट्री के बाद थमा आंदोलन

श्रीगंगानगर के नरसिंहपुरा बारानी में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने रात में श्रीगंगानगर कूच किया। मंहियावाली टोल नाके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को रोका, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। देर रात करीब 2 बजे प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच तीसरे दौर की वार्ता में कचरा प्लांट के लिए वैकल्पिक जगह पर पुनर्विचार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Oct 01, 2026

sriganganagar midnight clash

आंदोलन को संबोधित करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल (पत्रिका फोटो)

मांझूवास/कैचियां/श्रीगंगानगर: श्रीगंगानगर जिले के नरसिंहपुरा बारानी में कचरा प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने श्रीगंगानगर कूच किया। पुलिस-प्रशासन ने बुधवार आधी रात महियांवाला टोल नाके पर उन्हें रोक दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने वहीं धरना लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जाम के कारण वाहनों की कतारें लग गईं और आवागमन प्रभावित हुआ।

स्थिति को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। रात करीब साढ़े 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की, जो विफल रही। टोल नाके से महियांवाली की तरफ नेशनल हाईवे पर लगे धरने में हजारों लोग बैठे रहे। रात करीब डेढ़ बजे तक भी लोग वहीं डटे हुए थे।

महापंचायत के बाद श्रीगंगानगर कूच

इससे पहले दिनभर चली महापंचायत और रात को नरसिंहपुरा में प्रशासन के साथ हुई वार्ता में सहमति नहीं बनने पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ग्रामीण सैकड़ों वाहनों से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए थे।

इससे पूर्व नरसिंहपुरा बारानी में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में चल रहे आंदोलन में बुधवार रात स्थिति तनावपूर्ण हो गई। डीएसपी नीलम चौधरी की मौजूदगी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि रात 10.30 बजे तक मांग नहीं मानी गई तो वे श्रीगंगानगर की ओर कूच करेंगे। इसके बाद धरनास्थल पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई।

बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं महियांवाली टोल नाके पर पहुंच गए। रात साढ़े 11 बजे से रात डेढ़ बजे तक मांझूवास की महिलाओं को टोल नाके पर धरने में सबसे आगे बिठाया गया।

इस दौरान एक जीप पर लगे लाउडस्पीकर से वक्ताओं ने कहा कि सरकार श्रीगंगानगर शहर की गंदगी को उनके गांव में कचरा प्लांट लगाकर डालने का काम कर रही है। इसके खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

सुबह 8 बजे से रात डेढ़ बजे तक पुलिस जाब्ता तैनात

बेनीवाल के दौरे और ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर पुलिस-प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया। सुबह 8 बजे से रात डेढ़ बजे तक पुलिस जाब्ता तैनात रहा। एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों और आरएसी की दो टीमों ने मोर्चा संभाला।

बेनीवाल बोले- कचरा प्लांट नहीं लगने देंगे

नरसिंहपुरा बारानी में कचरा प्लांट के विरोध में 175 दिन से आंदोलन चल रहा है। बुधवार सुबह से ही नरसिंहपुरा, मांझूवास सहित आसपास के गांवों और चक्कों से बड़ी संख्या में ग्रामीण महापंचायत में शामिल होने के लिए आने लगे।

यहां आयोजित महापंचायत को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, कचरा प्रोसेसिंग प्लांट यहां नहीं लगने दिया जाएगा। उन्होंने टिब्बी में इथेनॉल प्लांट के विरोध में हुए आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि जनआंदोलन के कारण जब वहां प्लांट नहीं लगा तो नरसिंहपुरा बारानी में भी प्लांट नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि कचरा प्लांट से गोवंश, मानव जीवन और प्रकृति पर विपरीत असर पड़ेगा।

आखिर बनी सहमति: रात पौने दो बजे हुई वार्ता में घोषणा

रात पौने दो बजे जिला प्रशासन और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई। इसमें जिला प्रशासन ने कचरा प्लांट के लिए निर्धारित कमेटी से वैकल्पिक जगह पर पुनर्विचार करने की बात कही।

एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन कमेटी के साथ दोबारा बैठक कर कचरा प्लांट लगाने से पहले अन्य वैकल्पिक जगह पर सकारात्मक कदम उठाएगा। इस आश्वासन पर ग्रामीणों के प्रतिनिधियों ने महियांवाली टोल नाके पर चल रहा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद ग्रामीणों ने वापस मांझूवास जाने की बात कही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 07:30 am

Published on:

01 Oct 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर में आधी रात भारी बवाल: कचरा प्लांट के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण, बेनीवाल की एंट्री के बाद थमा आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान क्राइम: 9वीं की छात्रा को युवक ने प्रेम जाल में फंसाया फिर स्कूल से ही ले भागा, अब अदालत ने सुनाई सजा

sirohi rape news
श्री गंगानगर

Rajasthan News: गड़बड़ी वाले पूर्व सरपंचों की राह में एनओसी का रोड़ा, चुनाव में फंस सकता है पेंच

Rajasthan sarpanch election
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में 19 साल बाद बड़ा फैसला: मकान-दुकान का बदलेगा रिकॉर्ड, 60 से अधिक कॉलोनियां जांच के दायरे में

sriganganagar property survey
श्री गंगानगर

Rajasthan Panchayat Elections : सरपंची पाने की मची होड़, गांवों में गुटबाजी और धड़ेबंदी तेज

rajasthan panchayat elections sri ganganagar craze sarpanch know plan
श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: महिला ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, 6 साल बाद खेताराम हत्याकांड में आया बड़ा फैसला

Khetaram Murder Case
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.