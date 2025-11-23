Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी के बीच दोनों परिवारों ने किया बड़ा एलान, पूरे भारत को होगा फायदा

उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी अब तक की सबसे महंगी वेडिंग मानी जा रही है। 1200 मेहमान, बॉलीवुड-हॉलीवुड सितारे और खूबसूरत सजावट ने इसे साल की बड़ी वेडिंग बना दिया। दोनों परिवारों ने मिलकर 100 मिलियन डॉलर का जॉइंट वेंचर फंड शुरू करने का एलान किया है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 23, 2025

Udaipur Royal Wedding Amid Netra Mantena-Vamsi Gadiraju

Netra Mantena-Vamsi Gadiraju (Photo social media)

Netra Mantena-Vamsi Gadiraju Wedding: उदयपुर: अमेरिका के दो प्रभावशाली भारतीय मूल के बिजनेस परिवारों की उदयपुर शहर में चल रही शादी को इस साल की सबसे महंगी शादियों में शुमार किया जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया रिपोटर्स में इससे उदयपुर शहर को ग्लैमर कैपिटल का दर्जा मिल रहा है।

अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और यूनिकॉर्न सुपरऑर्डर के सीईओ वामसी गडिराजू की शादी की रस्में सोमवार तक चलेंगी। चार दिन की गतिविधियों में 1200 से ज्यादा मेहमान, इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज और करोड़ों की सजावट इस शादी को ‘‘वेडिंग ऑफ द इयर’’ बना रहे हैं।

मेहमानों में सिलिकॉन वैली के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट, हॉलीवुड सेलेब्रिटीज, बॉलीवुड के कई बड़े नाम और भारत-अमेरिका के कई अरबपति बिजनेसमैन शामिल हुए हैं। मेहंदी और संगीत में परफॉर्म करने के लिए दुबई से विशेष डांस ग्रुप बुलाया गया है। इसके बाद फरवरी में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी होने वाली है, जिसकी चर्चा अभी से हो रही है।

दोनों परिवार भारत में करेंगे निवेश

राजू मंटेना प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। फॉर्च्यून-500 की सूची में शामिल उनकी कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में ग्लोबल लीडर मानी जाती है। मंटेना परिवार फार्मा, टेक्नोलॉजी, वेंचर कैपिटल और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर का निवेश रखता है।

नेत्रा मंटेना खुद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की हैं और परिवार के इन्वेस्टमेंट आर्म में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के दो शक्तिशाली बिजनेस डायनेस्टी का गठजोड़ भी माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों परिवारों ने मिलकर 100 मिलियन डॉलर का जॉइंट वेंचर फंड शुरू करने का एलान किया है। जो भारत में फूड-टेक और हेल्थ-टेक स्टार्टअप्स में निवेश करेगा।

इंटरटेंनमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च

मेन वेडिंग सेरेमनी में लंदन के प्रसिद्ध फ्लोरल डिजाइनर 40 टन से ज्यादा ताजे फूलों की बौछार की जाएगी। दुल्हन के लहंगे सब्यसाची और तरुण ताहिलियानी ने मिलकर तैयार किए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

इसके अलावा बॉलीवुड-हॉलीवुड की हस्तियां भी इंटरटेंमेंट का हिस्सा रहीं। सूत्रों का दावा है कि शादी में आई जेनिफर लोपेज ने करीब 60 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जेनिफर इससे पहले 2015 में हिंदुजा परिवार के शादी समारोह में परफॉर्म करने उदयपुर आईं थी।

Published on:

23 Nov 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी के बीच दोनों परिवारों ने किया बड़ा एलान, पूरे भारत को होगा फायदा

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

