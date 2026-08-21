BHU में खोले गए 70 साल पुराने संदूक, 5 हजार साल पुराने रहस्य से उठेगा पर्दा, रिसर्च में जुटी टीम

BHU Research News: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में करीब 70 साल से बंद पड़े पांच जर्जर बक्सों को खोला गया है। बताया जा रहा है कि इनमें इतिहास से जुड़े कई रहस्य छुपे हुए हैं। अब विश्वविद्यालय के पुरातत्व शोध की टीम इन बक्सों में मिले चीजों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इन बक्सों के मिलने से करीब 5 हजार साल पुराने रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इस पर रिसर्च करने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इन बक्सों में 5 हजार साल पुरानी वस्तुओं के एनालॉग कैमरों की 10 हजार से अधिक निगेटिव, रील और ग्लास स्लाइड्स भी मिली है। देश के विभिन्न स्थान पर खुदाई के दौरान यह दुर्लभ वस्तु है मिली थी।