सावन के 19 दिनों में 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, सोमवारी पर 15 लाख, मंदिर प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वह खाली पेट दर्शन करने के लिए न पहुंचे। उन्होंने बताया कि कई बार दर्शन की अवधि बढ़ जाती है, ऐसे में श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यदि खाली पेट रहेंगे तो श्रद्धालुओं को चक्कर भी आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु खाली पेट बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने ना पहुंचें। उन्होंने बताया कि हालांकि मंदिर प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि 25 से 30 मिनट के अंदर श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जा रहे हैं, फिर भी विषम परिस्थितियों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से उनसे यह अपील की जा रही है।