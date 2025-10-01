इंस्टा पर रील बनाने का चस्का…जेल से निकलते ही फिर गया जेल, कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगते दिखे दोस्त

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जेल से छुटते ही अभियुक्त ने बनाई रील
वाराणसी में एक युवक को जेल से छुटने के दौरान दोस्तों संग जुलूस निकालना महंगा पड़ गया, इंस्टा पर रील डालते ही पुलिस सक्रिय हो गई और चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जुलूस में शामिल अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिला जेल में हत्या के प्रयास में बंद अभियुक्त को जमानत मिली, रिहाई का परवाना आते ही रात 9 बजे उसके दोस्त जेल पहुंच गए। फिर आरोपी का जुलूस निकाला और फूल-माला से स्वागत किया। इसके बाद रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की।
इंस्टा पर रील वायरल होते ही पुलिस एक्टिव हुई और चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में जेल से छूटा अभियुक्त यश प्रताप भी शामिल है। पकड़े गए चारों आरोपी पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दिए। पुलिस सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।
SHO राजीव सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को SI कोमल कुमार को सड़क पर युवकों के हुड़दंग की सूचना मिली, उन्होंने बताया कि यश प्रताप सिंह के जेल से छूटने पर उसे लेने दर्जनों बाइक से जेल पहुंचे थे। इसके बाद जुलूस की शक्ल में सभी युवक बाइक से निकले इससे जिला जेल से भक्ति नगर थाना लालपुर-पांडेयपुर तक जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान बनाई गई कई रील भी आरोपियों ने पोस्ट की, फिलहाल मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। चारों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद कान पकड़कर माफी मांगी है।
