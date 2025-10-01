इंस्टा पर रील बनाने का चस्का…जेल से निकलते ही फिर गया जेल, कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगते दिखे दोस्त

SHO राजीव सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को SI कोमल कुमार को सड़क पर युवकों के हुड़दंग की सूचना मिली, उन्होंने बताया कि यश प्रताप सिंह के जेल से छूटने पर उसे लेने दर्जनों बाइक से जेल पहुंचे थे। इसके बाद जुलूस की शक्ल में सभी युवक बाइक से निकले इससे जिला जेल से भक्ति नगर थाना लालपुर-पांडेयपुर तक जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान बनाई गई कई रील भी आरोपियों ने पोस्ट की, फिलहाल मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। चारों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद कान पकड़कर माफी मांगी है।