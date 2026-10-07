अल अक्सा फ्लड से गाजा युद्ध तक: 3 साल में बदली तस्वीर, 74 हजार मौतों के बाद इजरायल को लेकर अमेरिका-यूरोप का बदला नजरिया!

Al Aqsa Flood Israel-Hamas War: 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजरायल पर हुए हमास के हमले ने दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद शुरू हुआ गाजा-इजरायल युद्ध…जिसके अब तीन साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन इस युद्ध में हजारों परिवार उजड़ गए। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। भारी तबाही हुई। ऐसे में अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है। बल्कि सवाल यह है कि इस संघर्ष का अंत कब होगा और इजरायल आखिर क्या हासिल करना चाहता है? साथ ही सवाल ये भी है कि कैसे इस युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय देश जो इजरायल के साथ खड़े हैं…उनका अब नजरिया बदल रहा है। इस देश के लोग अब फिलिस्तीन-गाजा के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।