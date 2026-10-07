यमन में बढ़ा तनाव, अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, सऊदी ने रियाद के पास मार गिराया रॉकेट

यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी समर्थित गठबंधन सेना ने हाल ही में 'डॉन ऑफ यमन' नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत सरकारी बलों ने ताइज़ के रणनीतिक जबल हबाशी जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है।

इसके अलावा, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य और मोचा शहर के तटीय इलाकों से भी हूती विद्रोहियों को पीछे धकेल दिया गया है। अपनी खोई जमीनों पर सरकारी बलों के दोबारा कब्जे से बौखलाकर हूतियों ने ये हवाई हमले तेज किए हैं।