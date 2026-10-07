रूस में लैब कर्मचारी की मौत के बाद प्लेग पर WHO का अपडेट, इरकुत्स्क में नहीं मिला कोई नया मामला

WHO के अनुसार, प्लेग एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। न्यूमोनिक प्लेग इसका सबसे संक्रामक और घातक रूप माना जाता है, जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल सकता है। यदि सही समय पर एंटीबायोटिक्स न मिले, तो यह जानलेवा साबित होता है।

रूस में वर्ष 2014 के बाद से प्लेग के केवल कुछ गिने-चुने मामले सामने आए हैं, जो मुख्य रूप से जंगली जानवरों या कृंतकों (Rodents) के संपर्क में आने से हुए थे और सरकार ने उन पर समय रहते काबू पा लिया था।