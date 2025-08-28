Viral Video: भारत छोड़ते वक्त भावुक हुई अमेरिकी महिला का आखिरी दिन कैसे बना यादगार,देखें

American woman farewell India: एक अमेरिकी महिला की भारत से विदाई का अपने आखिरी दिन रिकॉर्ड करते हुए बनाया गया भावनात्मक (American woman farewell India) वीडियो इंटरनेट पर जम कर वायरल (Viral Video) हो रहा है। वीडियो में उन्होंने भारत में बिताए गए अपने आखिरी दिन की छोटी-छोटी खास यादें शेयर की हैं, जिन्हें देख कर लोग भावुक हो गए। डैनेल टिबेरी (Danelle Tiberi) नाम की यह महिला पिछले कुछ समय से भारत में रह रही थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम ( Instagram)पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके भारत छोड़ने से पहले का पूरा दिन दिखाया गया। यह वीडियो इतना भावुक है कि इसे हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। डैनेल वीडियो की शुरुआत में कहती हैं, "मैं एक अमेरिकी माँ हूँ और भारत में रहती हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है। हम कल यहाँ से जा रहे हैं।"