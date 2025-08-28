Patrika LogoSwitch to English

विदेश

Viral Video: भारत छोड़ते वक्त भावुक हुई अमेरिकी महिला का आखिरी दिन कैसे बना यादगार,देखें

American woman farewell India: हिंदुस्तन की कशिश उसे इस देश में खींच कर लाई थी,उसे भारत से बहुत प्यार हो गया था और वह यह देश छोड़ कर जाते समय बहुत भावुक हो गई।

भारत

MI Zahir

Aug 28, 2025

American woman farewell India
भारत से विदा होते वक्त ​जज्बाती हुई अमेरिकी महिला। (फोटो: Danelle-Tiberi/Instagram.)

American woman farewell India: एक अमेरिकी महिला की भारत से विदाई का अपने आखिरी दिन रिकॉर्ड करते हुए बनाया गया भावनात्मक (American woman farewell India) वीडियो इंटरनेट पर जम कर वायरल (Viral Video) हो रहा है। वीडियो में उन्होंने भारत में बिताए गए अपने आखिरी दिन की छोटी-छोटी खास यादें शेयर की हैं, जिन्हें देख कर लोग भावुक हो गए। डैनेल टिबेरी (Danelle Tiberi) नाम की यह महिला पिछले कुछ समय से भारत में रह रही थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम ( Instagram)पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके भारत छोड़ने से पहले का पूरा दिन दिखाया गया। यह वीडियो इतना भावुक है कि इसे हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। डैनेल वीडियो की शुरुआत में कहती हैं, "मैं एक अमेरिकी माँ हूँ और भारत में रहती हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है। हम कल यहाँ से जा रहे हैं।"

ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल की,आखिर फोन क्यों नहीं उठाया ?
विदेश
Trump Modi phone call ignored

पैकिंग से लेकर स्कूल ड्रॉप तक, हर पल कैमरे में किया कैद

अपने आखिरी दिन की शुरुआत उन्होंने सामान पैक करने और अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करने से की। उन्होंने बताया कि वह रोज की दिनचर्या को बहुत मिस करेंगी। "मैंने अपनी बेटी का लंच पैक किया और उसे स्कूल भेजा। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी, यह उसका स्कूल का आखिरी दिन था।"

आखिरी बार ऑर्डर किया स्विगी से खाना

डैनेल ने बताया कि उन्होंने उस दिन अपना आखिरी Swiggy ऑर्डर किया, जिसे वो हमेशा याद रखेंगी।
"ओह, मुझे स्विगी की बहुत याद आएगी। यह मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।"

गली के कुत्ते से भी हुई आखिरी मुलाकात

एक प्यारी सी मुलाकात उनके पड़ोस के एक गली के कुत्ते से भी हुई, जो उन्हें रोज मिल जाया करता था। यह पल भी उनके लिए खास था और उन्होंने इसे वीडियो में शामिल किया।

मॉल में फैशन और गहनों की मरम्मत

डैनेल दिन में एक लोकल मॉल भी गईं, जहाँ उन्होंने गहनों की मरम्मत करवाई और भारत के रंगबिरंगे फैशन की तारीफ की। वे क​हती हैं, "मैं इस खूबसूरत और रंगीन फैशन को बहुत मिस करूंगी। यहाँ की चीजों में एक खास अपनापन है।"

भावनात्मक विदाई के पल

दिन का समापन उनके बच्चों को स्कूल से लेने, आइसक्रीम खाने और दोस्तों के साथ अलविदा पार्टी के साथ हुआ। गले मिलने, हँसी-मजाक और आंसुओं के इन लम्हों ने वीडियो को और भी भावुक बना दिया।

इंटरनेट पर लोगों ने दिए भावुक रिएक्शन

वीडियो को देखकर कई यूज़र्स ने डैनेल को प्यार और शुभकामनाएं दीं। एक ने लिखा, "आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, जब भी लौटें, ज़रूर बताएं!" दूसरे यूज़र ने कहा, "आपकी यात्रा सुरक्षित हो, भारत आपको जरूर याद करेगा।"

भारत को लेकर विदेशी महिलाओं के अनुभव

डैनेल की तरह ही भारत में रहने वाली एक और अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर भी अपने अनुभव साझा कर चुकी हैं। कई विदेशी नागरिकों ने बताया कि भारत में उन्होंने केवल रहन-सहन ही नहीं सीखा, बल्कि दिल से रिश्ते भी बनाए।

भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।

एक यूज़र ने लिखा: "भारत को अलविदा कहने का ये तरीका दिल छू गया।"

दूसरे ने कहा: "आपकी ईमानदारी और अपनापन देखकर आंखें नम हो गईं।"

कई भारतीयों ने उन्हें दोबारा आने का न्योता भी दिया और लिखा, "भारत आपका दूसरा घर रहेगा।"

कई लोगों ने यह भी लिखा कि यह वीडियो एक विदेशी की आंखों से भारत की सुंदरता और अपनापन दिखाता है, जो बहुत खास है।

अब डैनेल टिबेरी अमेरिका में नई ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगी ?

अब दर्शकों की जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि डैनेल टिबेरी अमेरिका जाकर कैसी नई ज़िंदगी शुरू करेंगी।
फॉलोअप में निम्न बातें संभावित रूप से कवर की जा सकती हैं:

क्या वे फिर से भारत लौटने की योजना बना रही हैं?

भारत में उन्हें किस शहर या संस्कृति ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया?

क्या वह अपने अनुभवों पर ब्लॉग या किताब लिखने जा रही हैं?

भारतीय दर्शकों के लिए क्या खास संदेश छोड़ना चाहेंगी?

संभव है कि उनका अगला वीडियो “भारत के अनुभव से सीखा क्या?” पर आधारित हो।

सांस्कृतिक अपनापन

डैनेल जैसे लोगों के अनुभव दिखाते हैं कि भारतीय समाज कितना स्वागत करने वाला और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला है। एक मां, एक महिला और एक विदेशी नागरिक के रूप में उन्होंने भारत में जो अपनापन पाया, वह सराहनीय है।

डिजिटल डायरी की ताकत

यह वीडियो बताता है कि कैसे एक साधारण मोबाइल वीडियो, जब ईमानदारी और भावना के साथ साझा किया जाए, तो लाखों दिलों को छू सकता है। ये डिजिटल दौर का एक नया 'इमोशनल जर्नलिज्म' है।

विदेशी नागरिकों की भारत में जीवनशैली

यह वीडियो भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की भावनात्मक जुड़ाव को उजागर करता है। इससे पता चलता है कि भारत केवल एक यात्रा गंतव्य नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है।

भारत के प्रति प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव

बहरहाल डैनेल का यह वीडियो सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि भारत के प्रति उनके प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव की झलक है, जिसे इंटरनेट पर सभी वर्गों ने सराहा है।

लाइफस्टाइल

यूएसए

Published on:

28 Aug 2025 04:10 pm

Hindi News / World / Viral Video: भारत छोड़ते वक्त भावुक हुई अमेरिकी महिला का आखिरी दिन कैसे बना यादगार,देखें

