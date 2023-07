चाइनीज़ हैकर्स के निशाने पर एक बार फिर अमरीका, इस बार अमरीकी राजदूत के ईमेल में लगाई सेंध

चाइनीज़ हैकर्स के निशाने पर एक बार फिर अमरीका, इस बार अमरीकी राजदूत के ईमेल में लगाई सेंध

जयपुरPublished: Jul 21, 2023 03:36:18 pm Submitted by: Tanay Mishra

Chinese Hackers At It Again Against USA: चाइनीज़ हैकर्स समय-समय पर अमरीका को निशाना बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है और निशाना बनाया है अमरीकी राजदूत को।

Chinese hackers