यूरोप ने गलत जानकारी देने को लेकर आयरिश कंपनी पर 370 करोड़ का जुर्माना, स्लोवेनिया डील में कौन सी सच्चाई छिपाई गई?

नियामक ने साफ कर दिया कि विलय के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। यूरोपीय कमीशन ने पिछले कुछ सालों में कई मामलों में इसी तरह सख्ती दिखाई है। किंग्सपैन की ये डील तो रद्द हो गई लेकिन जांच जारी रही और अंत में भारी जुर्माना लगा।