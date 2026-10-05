फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान 15 साल के छात्र ने उठाई पुलिस की ग्रेनेड, धमाके में उड़ गया हाथ

फ्रांस में छात्रों का प्रदर्शन। (फोटो- ANI)
France protest news: फ्रांस में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और कर्मचारियों की कमी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसमें एक बड़ा हादसा हो गया है। उत्तरी फ्रांस के लेंस शहर में प्रदर्शन के बीच एक 15 साल के छात्र का हाथ स्टन ग्रेनेड के धमाके में बुरी तरह घायल हो गया है।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, छात्र ने पुलिस की एक स्टन ग्रेनेड उठा ली थी, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया और उसका हाथ उड़ गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
स्थानीय प्रशासन के अधिकारी फ्रांस्वा-जावियर लॉश के अनुसार, छात्र प्रदर्शन में शामिल था। इसी दौरान उसने जमीन पर पड़ी पुलिस की एक स्टन ग्रेनेड उठा ली।
कुछ ही देर बाद ग्रेनेड में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि छात्र के हाथ को गंभीर नुकसान पहुंचा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने छात्र को तुरंत मदद पहुंचाई। हालांकि, छात्र की मौजूदा हालत को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
फ्रांस में यह प्रदर्शन स्कूलों की खराब स्थिति और कर्मचारियों की कमी को लेकर हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र बेहतर सुविधाओं और स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी भी थी। ऐसे ही माहौल में यह हादसा हुआ। इस घटना ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर तब, जब विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा और छात्र मौजूद हों।
लेंस में हुई इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रीफेक्ट फ्रांस्वा-जावियर लॉश ने पत्रकारों को बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
स्थानीय अखबार 'ला वोआ दु नोर' ने भी अधिकारियों के हवाले से घटना की जानकारी दी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्टन ग्रेनेड वहां किस स्थिति में पड़ी थी, छात्र ने उसे कैसे उठाया और उसके बाद वास्तव में क्या हुआ। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रेनेड किस प्रकार की थी और विस्फोट के समय उसकी स्थिति क्या थी।
फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव पहले भी चर्चा का विषय रहा है। इस बार 15 साल के छात्र के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल और बढ़ा दिए हैं।
एक तरफ छात्र स्कूलों की बदहाल स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के उपकरण की चपेट में आकर एक किशोर का हाथ गंवा देना बेहद गंभीर घटना है।
जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इस हादसे के लिए कौन से हालात जिम्मेदार थे और पुलिस की कार्रवाई या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं।
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