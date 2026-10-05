फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान 15 साल के छात्र ने उठाई पुलिस की ग्रेनेड, धमाके में उड़ गया हाथ

स्थानीय अखबार 'ला वोआ दु नोर' ने भी अधिकारियों के हवाले से घटना की जानकारी दी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्टन ग्रेनेड वहां किस स्थिति में पड़ी थी, छात्र ने उसे कैसे उठाया और उसके बाद वास्तव में क्या हुआ। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रेनेड किस प्रकार की थी और विस्फोट के समय उसकी स्थिति क्या थी।