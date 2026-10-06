पुतिन की चेतावनी के बाद फ्रांस का बड़ा कदम, नए परमाणु मिसाइल का किया परिक्षण

नाटो ने साफ कहा है कि उसके किसी अभ्यास से रूस के इलाके को कोई खतरा नहीं है। पुतिन ने भी कहा कि रूस किसी यूरोपीय देश पर हमला नहीं करना चाहता और शांति से रहना चाहता है। फिर भी फ्रांस अपना संदेश साफ दे रहा है कि वह अपनी सुरक्षा और मूल्यों की रक्षा के लिए कीमत चुकाने को तैयार है।