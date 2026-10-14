मशीन की मनमानी या इंसानी शरारत? जर्मनी में कोलोन की सड़क पर रोबोट पर छेड़छाड़ का आरोप

Germany Humanoid robot controversy: अब तक इंसानों से छेड़छाड़ की शिकायतें सुनते आए हैं, लेकिन जर्मनी में एक रोबोट पर ही ऐसा करने का आरोप लगा है। कोलोन शहर में रविवार रात फास्ट फूड रेस्तरां के बाहर दोस्तों के साथ खड़ी 16 साल की लड़की के पास लाल-सुनहरे रंग का करीब 1.2 मीटर लंबा रोबोट पीछे से आया। पुलिस के अनुसार, मशीन ने लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। घटना को सोशल मीडिया पर फिल्माए जाने और लाइव प्रसारित किए जाने की भी खबर है। पुलिस ने रोबोट के 16 वर्षीय मालिक और उसके 19 वर्षीय साथी पर घटना की रिकॉर्डिंग करने का संदेह जताया है। दोनों के मोबाइल फोन और रोबोट जब्त कर लिए गए हैं।