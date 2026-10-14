14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मशीन की मनमानी या इंसानी शरारत? जर्मनी में कोलोन की सड़क पर रोबोट पर छेड़छाड़ का आरोप

Germany robot molestation case: जर्मनी के कोलोन में रेस्तरां के बाहर 16 साल की लड़की से रोबोट द्वारा छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने मालिक और साथी के फोन व रोबोट जब्त किए, जांच जारी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 14, 2026

Robot

रोबोट (प्रतिकात्मक तस्वीर - AI)

Germany Humanoid robot controversy: अब तक इंसानों से छेड़छाड़ की शिकायतें सुनते आए हैं, लेकिन जर्मनी में एक रोबोट पर ही ऐसा करने का आरोप लगा है। कोलोन शहर में रविवार रात फास्ट फूड रेस्तरां के बाहर दोस्तों के साथ खड़ी 16 साल की लड़की के पास लाल-सुनहरे रंग का करीब 1.2 मीटर लंबा रोबोट पीछे से आया। पुलिस के अनुसार, मशीन ने लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। घटना को सोशल मीडिया पर फिल्माए जाने और लाइव प्रसारित किए जाने की भी खबर है। पुलिस ने रोबोट के 16 वर्षीय मालिक और उसके 19 वर्षीय साथी पर घटना की रिकॉर्डिंग करने का संदेह जताया है। दोनों के मोबाइल फोन और रोबोट जब्त कर लिए गए हैं।

जर्मनी में Robot की इस हरकत पर जिम्मेदारी किसकी?

पुलिस जांच कर रही है कि घटना के समय रोबोट को रिमोट से चलाया गया था या उसकी गतिविधियों को किसी अन्य तरीके से नियंत्रित किया गया। मशीन जब्त होने से यह साबित नहीं होता कि कथित हरकत के लिए कौन जिम्मेदार था। मामला रोबोट के सार्वजनिक इस्तेमाल की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है।

पहले भी विवादों में रहे हैं रोबोट

साल 2024 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तकनीकी आयोजन में इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट 'मुहम्मद' पर महिला पत्रकार को छूने का आरोप लगा। निर्माता कंपनी ने कहा कि बोलते समय हाथ हिला और जैकेट से लग गया।

चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाऊ में मार्च 2026 में प्रचार के लिए लगे रोबोट से डरी 70 साल की महिला को अस्पताल जाना पड़ा। इसके बाद पंजीकरण और बीमा की मांग उठी।

सार्वजनिक जगहों पर रोबोट के लिए सख्त नियमों की मांग

मकाऊ में रोबोट से जुड़ी घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने ऐसे उपकरणों का पंजीकरण, देयता बीमा, सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले अधिकारियों को सूचना और जिम्मेदार पर्यवेक्षक की मौजूदगी अनिवार्य करने जैसे प्रस्ताव रखे थे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 06:46 am

Published on:

14 Oct 2026 06:46 am

Hindi News / World / मशीन की मनमानी या इंसानी शरारत? जर्मनी में कोलोन की सड़क पर रोबोट पर छेड़छाड़ का आरोप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज पर ईरान के दावे को अमेरिका ने बताया झूठा, कहा- IRGC के पास नौसेना ही नहीं, हमारा है कंट्रोल

Strait of Hormuz
विदेश

Saudi Arabia Aramco Attack: धहरान में अरामको की इमारत पर हमला, यमन में हूती ठिकानों पर सऊदी गठबंधन की कार्रवाई

Saudi Arabia Aramco attack
विदेश

सना में धमाकों से दहला इलाका, अल-सबाहा में तेल सुविधा केंद्र पर हवाई हमले का दावा

Saudi-led coalition
विदेश

पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा को बताया सभी के लिए मिसाल

Rishi Sunak meets Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

याह्या सरी ने दी धमकी, अगर सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने सना पर किया हमला तो रियाद को भुगतना होगा परिणाम

Yahya Saree
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.