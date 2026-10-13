हूती विद्रोहियों का रियाद पर हमला, क्या बेबस दिख रहा सऊदी अरब? Mecca Pact के साझीदार पाक और तुर्किये क्या कर रहे?

Houthi rebel attack on Riyadh: यमन के अंसार अल अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। हूतियों ने एकबार फिर सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित एयरपोर्ट पर हमला किया है। पिछले हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। सऊदी पर लगातार हो रहे हमलों के कारण कई विमानन कंपनियों ने अपनी आगामी उड़ाने रद्द कर दी हैं। इधर, पूरी दुनिया उस रक्षा समझौते की ओर देख रही हैं, जिसे हाल ही में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने लागू किया है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के हस्ताक्षर के समय सामरिक मामलों के जानकारों ने सुन्नी नेटो, मुस्लिम देशों का नाटो की संज्ञा भी दी थी, लेकिन अभी तक इस समझौते को अमल में नहीं लाया गया है और सऊदी अरब बेबस प्रतीत हो रहा है।