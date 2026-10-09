कश्मीर पर लालची निगाह रखने के बजाए पाकिस्तान अपने लोगों पर ध्यान दे, UN में भारत का दो टूक जवाब

भारतीय राजदूत अरिंदम बागची ने कहा कि मानव जीवन में कोई ऊंच-नीच नहीं होनी चाहिए। मानव गरिमा की रक्षा में कोई भेदभाव व दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमें अफसोस है कि आतंकवाद के पीड़ितों के मानवाधिकारों पर स्पष्ट ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही, परिषद के 63वें सत्र के दौरान भारत ने जलवायु का भी मुद्दा उठाया। भारत ने किसानों को जलवायु के अनुकूल बीज उपलब्ध कराने का समर्थन किया। साथ ही विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु के लिए वादा की गई वित्तीय मदद दें। मिशन ने नई दिल्ली में हुए AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “MANAV” विजन का जिक्र किया। फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि AI का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए और यह खासकर ग्लोबल साउथ में सबको साथ लेकर चलने और सशक्त बनाने का माध्यम बने।