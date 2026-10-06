ईरान को मिल सकता है नया रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मिसाइल बनाने में माहिर शख्स को किया नोमिनेट

वहीं, मध्य पूर्व में तनाव की वजह से कच्चे तेल में कीमतों में मामूली तेजी भी देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमत 27 सेंट की तेजी के साथ 100.59 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। फिलिप नोवा की मार्केट इनसाइट्स प्रमुख प्रियंका सचदेवा के मुताबिक, शिपिंग डेटा बताता है कि सितंबर के आखिर में कई दिन क्षेत्र का कच्चा तेल निर्यात युद्ध से पहले के स्तर से भी ऊपर रहा। वैकल्पिक रास्तों और लॉजिस्टिक्स में बदलाव से उत्पादक होर्मुज के आसपास की बाधाओं के बावजूद तेल भेजते रहे।