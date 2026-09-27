होर्मुज पर ईरान का 7 दिन का रोडमैप, अरागची बोले- अमेरिका के औपचारिक जवाब का इंतजार

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अरागची ने कहा कि ईरान कोई अंतिम फैसला लेने से पहले मध्यस्थों से अमेरिका का औपचारिक रुख जानने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का कोई भी कदम तेहरान की शर्तों के पूरा होने पर ही निर्भर करेगा। उन्हें साफ कहा कि​, हमारी शर्तें स्पष्ट हैं, और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में कोई भी कदम इन शर्तों के पूरा होने पर ही निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, केवल बातचीत से निकला समाधान ही उन्हें इस गतिरोध से बाहर निकाल सकता है।