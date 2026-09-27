26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

विदेश मंत्री जयशंकर की UNGA में यूक्रेन और खाड़ी संकट पर दो टूक, बोले- युद्ध का नहीं, शांति का समय

India peace appeal UN: विदेश मंत्री जयशंकर ने UNGA में खाड़ी और यूक्रेन संघर्ष खत्म करने की अपील की। जानें मोदी-पुतिन संदेश, टू-स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीन को भारत की मानवीय सहायता पर पूरा बयान।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 27, 2026

Gulf Ukraine conflict

जयशंकर ने UNGA में खाड़ी-यूक्रेन युद्ध को वैश्विक विकास के लिए बताया खतरा, photo source@ANI

Jaishankar UNGA Speech: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को खाड़ी और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों को खत्म करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि ये संघर्ष अपने आस-पास के इलाकों से कहीं दूर तक "प्रगति के लिए खतरा बन रहे हैं और विकास को धीमा कर रहे हैं।"

संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है, खासकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। उन्होंने कहा, हम लगातार जारी संघर्षों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने समुद्री यात्रियों की सुरक्षा और ऊर्जा व अनाज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी शांति के लिए यह जरूरी है।

खाड़ी क्षेत्र पर भारत की अपील

खाड़ी क्षेत्र के बारे में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संघर्ष पहले से ही मुश्किल स्थिति को और खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि, भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा व व्यापार का प्रवाह बिना रुकावट जारी रखने की अपील करता है।

यूक्रेन युद्ध पर मोदी के बयान की याद

यूक्रेन के मामले में, उन्होंने समुद्री यात्रियों की सुरक्षा और अनाज व ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, भारत शांति लाने के लिए चल रही पहलों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया गया संदेश याद करते हुए जयशंकर ने कहा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अंतहीन युद्ध की जगह अब युद्ध को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए।

'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के लिए भारत का समर्थन दोहराया

पश्चिम एशिया के बारे में, उन्होंने 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देश समाधान) के लिए भारत के समर्थन को दोहराया, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन संप्रभु देशों के रूप में शांति से एक-दूसरे के साथ रह सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी शांति के लिए यह जरूरी है।

उन्होंने कहा, भारत फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता और राहत कार्यों में योगदान दे रहा है। जयशंकर ने वैश्विक मंच से भारत के शांति और सहयोग आधारित रुख को एक बार फिर स्पष्ट किया।

पाकिस्तान पर UN में भारत का पलटवार, जयशंकर बोले- आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

ये भी पढ़ें
India zero tolerance on terrorism

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2026 04:45 am

Hindi News / World / विदेश मंत्री जयशंकर की UNGA में यूक्रेन और खाड़ी संकट पर दो टूक, बोले- युद्ध का नहीं, शांति का समय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ग्लोबल साउथ के साथ AI साझेदारी पर UNGA में जयशंकर का बड़ा बयान, बोले- 4F संकट से जूझ रही दुनिया

Jaishankar AI empowerment
विदेश

179 साल की वेटिंग! भारतीयों के लिए ग्रीनकार्ड बना सपना, ट्रंप प्रशासन ने प्रवासियों पर कसी नई नकेल

US address change rule immigrants
विदेश

पाकिस्तान पर UN में भारत का पलटवार, जयशंकर बोले- आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

India zero tolerance on terrorism
विदेश

यूक्रेन युद्ध में मौतों का हवाला देकर ट्रंप ने बढ़ाया दबाव, पुतिन-जेलेंस्की से वार्ता की अपील

Russia Ukraine conflict
विदेश

पाकिस्तान में पानी के संकट ने उठाया घरेलू प्रबंधन की नाकामी से पर्दा

Pakistan water crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.