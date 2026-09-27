विदेश मंत्री जयशंकर की UNGA में यूक्रेन और खाड़ी संकट पर दो टूक, बोले- युद्ध का नहीं, शांति का समय

यूक्रेन के मामले में, उन्होंने समुद्री यात्रियों की सुरक्षा और अनाज व ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, भारत शांति लाने के लिए चल रही पहलों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया गया संदेश याद करते हुए जयशंकर ने कहा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अंतहीन युद्ध की जगह अब युद्ध को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए।