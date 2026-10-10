Strait of Hormuz Crisis: ईरान संकट पर पुतिन-ट्रंप की बातचीत, होर्मुज में जहाजों पर शिकंजा; यमन में भी बढ़ा सैन्य तनाव

Strait of Hormuz Crisis : ईरान संकट में पुतिन की एंट्री! ट्रंप से बातचीत के बीच होर्मुज में बढ़ा तनाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Iran War Latest News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब केवल ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तक सीमित नहीं रह गया है। रूस की मध्यस्थता की कोशिशें, सऊदी अरब पर हूती हमले के बाद सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक समुद्री मार्गों पर बढ़ती सख्ती ने हालात को और जटिल बना दिया है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत से कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर ध्यान गया है, लेकिन जमीन पर तनाव बरकरार है।
क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध का समाधान था, लेकिन ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति की ओर से ईरान मामले में समाधान के प्रयासों में भागीदारी का स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इस बातचीत से किसी ठोस समझौते या तत्काल तनाव कम होने की पुष्टि नहीं हुई है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी क्षेत्रीय कूटनीति को केवल बैठकों तक सीमित रखने के बजाय उसे संकट प्रबंधन, संवाद बनाए रखने, तनाव बढ़ने से रोकने और व्यावहारिक सहयोग का माध्यम बनाने पर जोर दिया।
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने ‘एनवी सनशाइन’ नाम के एक बड़े एलपीजी गैस वाहक जहाज को निशाना बनाया। ईरानी पक्ष के अनुसार, जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में उस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने अवैध बताया।
दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी बलों ने 133 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदलवाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम है। यहां लंबे समय तक बाधा रहने से तेल और गैस की आपूर्ति, माल ढुलाई तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर असर पड़ सकता है।
सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर हूती हमले में तीन लोगों की मौत की खबर के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताई। मृतकों में एक पायलट भी शामिल बताया गया है। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती लड़ाकों और उनके रक्षा ढांचे के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की।
इस घटनाक्रम से यमन संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ी है। हूती आंदोलन लंबे समय से यमन के संघर्ष और क्षेत्रीय सुरक्षा विवादों का अहम हिस्सा रहा है। लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों में अस्थिरता का असर अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर भी पड़ सकता है।
इस बीच, अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने इजरायल में अमेरिकी राजदूत पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अमेरिकी नागरिकों की हत्या से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। यह आरोप भी क्षेत्रीय घटनाक्रम के बीच अमेरिका की कूटनीतिक चुनौतियों को सामने लाता है। इस मामले में आरोप और उसकी स्वतंत्र पुष्टि के बीच अंतर रखना जरूरी है।
कुल मिलाकर, ईरान संकट का समाधान अब केवल एक देश की पहल पर निर्भर नहीं दिखता। रूस-अमेरिका संवाद, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, यमन में सैन्य कार्रवाई और समुद्री व्यापार की निर्बाध आवाजाही—इन सभी मोर्चों पर आगे के कदम महत्वपूर्ण होंगे।
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