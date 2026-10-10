10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Strait of Hormuz Crisis: ईरान संकट पर पुतिन-ट्रंप की बातचीत, होर्मुज में जहाजों पर शिकंजा; यमन में भी बढ़ा सैन्य तनाव

Iran US Conflict: क्या रूस की पहल ईरान संकट को बातचीत की मेज तक पहुंचा पाएगी? एक ओर समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यमन में सैन्य मोर्चा सक्रिय हो गया है। इन घटनाक्रमों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 10, 2026

Strait of Hormuz Crisis

Strait of Hormuz Crisis : ईरान संकट में पुतिन की एंट्री! ट्रंप से बातचीत के बीच होर्मुज में बढ़ा तनाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Iran War Latest News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब केवल ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तक सीमित नहीं रह गया है। रूस की मध्यस्थता की कोशिशें, सऊदी अरब पर हूती हमले के बाद सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक समुद्री मार्गों पर बढ़ती सख्ती ने हालात को और जटिल बना दिया है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत से कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर ध्यान गया है, लेकिन जमीन पर तनाव बरकरार है।

ईरान पर बातचीत में रूस की भूमिका

क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध का समाधान था, लेकिन ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति की ओर से ईरान मामले में समाधान के प्रयासों में भागीदारी का स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इस बातचीत से किसी ठोस समझौते या तत्काल तनाव कम होने की पुष्टि नहीं हुई है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी क्षेत्रीय कूटनीति को केवल बैठकों तक सीमित रखने के बजाय उसे संकट प्रबंधन, संवाद बनाए रखने, तनाव बढ़ने से रोकने और व्यावहारिक सहयोग का माध्यम बनाने पर जोर दिया।

होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर सख्ती

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने ‘एनवी सनशाइन’ नाम के एक बड़े एलपीजी गैस वाहक जहाज को निशाना बनाया। ईरानी पक्ष के अनुसार, जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में उस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने अवैध बताया।

दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी बलों ने 133 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदलवाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम है। यहां लंबे समय तक बाधा रहने से तेल और गैस की आपूर्ति, माल ढुलाई तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर असर पड़ सकता है।

सऊदी अरब पर हमले के बाद यमन में सैन्य अभियान

सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर हूती हमले में तीन लोगों की मौत की खबर के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताई। मृतकों में एक पायलट भी शामिल बताया गया है। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती लड़ाकों और उनके रक्षा ढांचे के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की।

इस घटनाक्रम से यमन संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ी है। हूती आंदोलन लंबे समय से यमन के संघर्ष और क्षेत्रीय सुरक्षा विवादों का अहम हिस्सा रहा है। लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों में अस्थिरता का असर अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर भी पड़ सकता है।

वेस्ट बैंक में अमेरिकी नागरिकों की मौत का मुद्दा

इस बीच, अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने इजरायल में अमेरिकी राजदूत पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अमेरिकी नागरिकों की हत्या से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। यह आरोप भी क्षेत्रीय घटनाक्रम के बीच अमेरिका की कूटनीतिक चुनौतियों को सामने लाता है। इस मामले में आरोप और उसकी स्वतंत्र पुष्टि के बीच अंतर रखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, ईरान संकट का समाधान अब केवल एक देश की पहल पर निर्भर नहीं दिखता। रूस-अमेरिका संवाद, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, यमन में सैन्य कार्रवाई और समुद्री व्यापार की निर्बाध आवाजाही—इन सभी मोर्चों पर आगे के कदम महत्वपूर्ण होंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 06:29 am

Published on:

10 Oct 2026 06:09 am

Hindi News / World / Strait of Hormuz Crisis: ईरान संकट पर पुतिन-ट्रंप की बातचीत, होर्मुज में जहाजों पर शिकंजा; यमन में भी बढ़ा सैन्य तनाव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सप्लाई चेन में मजदूरों का शोषण पड़ा भारी, कनाडा के नए नियमों से कंपनियों की बढ़ेगी जवाबदेही

Canada news
विदेश

‘हूती विद्रोहियों ने ईरान के कहने पर सऊदी अरब में नागरिक ठिकानों पर किए हमले!’, राजनीतिक विश्लेषक का दावा

Houthis missile strike
विदेश

अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगाए प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन ने दी 180 दिन की मोहलत

Marco Rubio news
विदेश

बलूचिस्तान में सनसनी! क्वेटा से पंजगुर जा रहे जज असदुल्ला रायसानी लापता, HRCP ने जताई चिंता

Balochistan missing judge
विदेश

अदन एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका, दूर तक सुनाई दी आवाज़

Explosion near Aden airport
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.