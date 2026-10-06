ओमान के पास जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, 11 भारतीयों के घायल होने के बाद सख्त हुई भारत सरकार, MEA ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर यह भी साफ किया कि समुद्री रास्तों पर चल रहे व्यापारिक जहाजों और उन पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और यहां किसी भी तरह की हिंसक घटना का असर व्यापक हो सकता है।