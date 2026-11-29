ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने की आपातकालीन उपायों की घोषणा, photo source@ChatGpt
Iran Economic War: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने रविवार को कहा कि ईरान एक 'आर्थिक युद्ध' का सामना कर रहा है। उन्होंने घरेलू व्यवसायों और व्यापारिक समूहों (गिल्ड) के सामने आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए, मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं से हटकर आपातकालीन उपायों की घोषणा की।
ट्रेड यूनियनों और व्यापारिक समूहों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद, 'X' पर एक पोस्ट में पेजेशकियान ने कहा कि ईरान सरकार के तीनों अंगों के प्रमुख, युद्ध जैसी स्थितियों में व्यावसायिक क्षेत्रों पर दबाव कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
पूरी अर्थव्यवस्था में आपसी सहयोग का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, 'एक-दूसरे की परिस्थितियों और हालात को समझकर और एक-दूसरे की मदद करके, हम इस दौर से भी बाहर निकल आएंगे।' पेजेशकियान ने व्यापारिक निकायों द्वारा उठाई गई विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए एक समन्वित मंत्री-स्तरीय तंत्र की रूपरेखा भी पेश की और कहा कि वे खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार, इस ताजा कार्रवाई में ईरान के दो दर्जन से अधिक एक्सचेंज हाउस, मुखौटा कंपनियां (फ्रंट कंपनियां) और वे प्रमुख लोग शामिल हैं, जिन पर ईरान के वैश्विक 'शैडो बैंकिंग' (अघोषित बैंकिंग) नेटवर्क को चलाने में मदद करने का आरोप है।
विभाग ने कहा कि चूंकि ईरान की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रही है और उसके तेल से होने वाली कमाई लगातार घट रही है, इसलिए वहां की सत्ता से जुड़े 'शैडो बैंकिंग' (अघोषित बैंकिंग) तंत्र ने निर्यात से होने वाली घटती कमाई को वापस लाने में विफलता दिखाई है। इसके बजाय, उन्होंने सरकारी संसाधनों को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है।
ईरानी राष्ट्रपति ने बताया, डॉ. अताबक को व्यापार संघों के साथ रोज़ाना बैठकें करने और उनकी समस्याओं को एक-एक करके हल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे डॉ. मदनीज़ादेह के साथ मिलकर टैक्स और कस्टम से जुड़े मुद्दों; डॉ. हेममती के साथ लिक्विडिटी (नकदी), मौद्रिक और विदेशी मुद्रा से जुड़े मुद्दों; और डॉ. रहीमी के साथ नियमों के पालन से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। मैं खुद इस प्रक्रिया की निगरानी करूंगा और जरूरत पड़ने पर समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद हस्तक्षेप करूंगा।
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