ईरानी राष्ट्रपति ने बताया, डॉ. अताबक को व्यापार संघों के साथ रोज़ाना बैठकें करने और उनकी समस्याओं को एक-एक करके हल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे डॉ. मदनीज़ादेह के साथ मिलकर टैक्स और कस्टम से जुड़े मुद्दों; डॉ. हेममती के साथ लिक्विडिटी (नकदी), मौद्रिक और विदेशी मुद्रा से जुड़े मुद्दों; और डॉ. रहीमी के साथ नियमों के पालन से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। मैं खुद इस प्रक्रिया की निगरानी करूंगा और जरूरत पड़ने पर समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद हस्तक्षेप करूंगा।