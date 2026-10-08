ब्रिटेन में अमेरिकी बेस को थी उड़ाने की साजिश, 7 गिरफ्तारियां, फिर सभी को जमानत, ईरान कनेक्शन या कुछ और?

आरएएफ फेयरफोर्ड पर सुरक्षा को लेकर चिंता उस समय और बढ़ गई जब अमेरिका ने इस एयरबेस से अपने बमवर्षक विमान हटा लिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, एयरबेस पर संभावित खतरे को देखते हुए विमानों को दूसरी जगह भेजा गया। रिपोर्टों में दावा किया गया कि खतरे का संबंध ईरान से हो सकता है और कथित तौर पर एयरबेस पर ड्रोन हमले की योजना की आशंका थी।